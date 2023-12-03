326 смолян досрочно вышли на пенсию за длительный стаж

В этом году 326 жителей Смоленской области досрочно вышли на пенсию за длительный стаж. Выйти на заслуженный отдых на два года раньше их пенсионного возраста имеют право женщины со стажем работы 37 лет и мужчины, трудившиеся не менее 42 лет.