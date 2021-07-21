СМИ: LG будет продавать iPhone и iPad в собственных розничных магазинах

Не так давно компания LG ушла с рынка смартфонов, закрыв свое подразделение по их производству. Теперь, по информации издания Herald Economic Daily, южнокорейская компания намеревается продавать устройства от Apple в собственных розничных магазинах.
Не так давно компания LG ушла с рынка смартфонов, закрыв свое подразделение по их производству. Теперь, по информации издания Herald Economic Daily, южнокорейская компания намеревается продавать устройства от Apple в собственных розничных магазинах.
Свежие комментарии