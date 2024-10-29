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На костылях и со слезами на глазах: Родри опередил Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч»

На костылях и со слезами на глазах: Родри опередил Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч»

Родри стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира по итогам прошлого сезона. В борьбе за награду он неожиданно опередил Винисиуса Жуниора, хотя ранее СМИ именно его называли главным фаворитом.

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