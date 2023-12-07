Это не семейный конфликт, это преступление

Что такое насилие?Очередная пощечина Угрозы? Оскорбления? Унижения? Принуждения к сексуальным отношениям? Избиения?Существуют различные виды домашнего насилия:физическое, морально-психологическое, словесные оскорбления или унижения, шантаж, экономический шантаж, сексуальное принуждение, изоляция, манипулирование детьмиВы подвергаетесь домашнему нас .
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