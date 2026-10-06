📷 В Крыму установили новые комплексы фиксации нарушений ПДД Дополнительные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения в Крыму установлены в местах повышенной аварийности, рассказал «Крым 24» начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по региону Дмитрий Леонтьев.
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