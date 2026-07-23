НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

24 июля в Липецке временно отключат электричество на семи улицах

24 июля в Липецке временно отключат электричество на семи улицах

Отключение электроэнергии затронет жителей 26 домов в Липецке. Работы продлятся с 09:00 до 17:00.24 июля в Липецке пройдут ремонтные работы в городском электросетевом комплексе - в связи с этим часть потребителей временно останется без электроэнергии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии