24 июля в Липецке временно отключат электричество на семи улицах

Отключение электроэнергии затронет жителей 26 домов в Липецке. Работы продлятся с 09:00 до 17:00.24 июля в Липецке пройдут ремонтные работы в городском электросетевом комплексе - в связи с этим часть потребителей временно останется без электроэнергии.