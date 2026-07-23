24 июля в Липецке временно отключат электричество на семи улицах

Отключение электроэнергии затронет жителей 26 домов в Липецке. Работы продлятся с 09:00 до 17:00.24 июля в Липецке пройдут ремонтные работы в городском электросетевом комплексе - в связи с этим часть потребителей временно останется без электроэнергии.
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