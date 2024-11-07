Орбан после звонка Трампу во Флориду заявил о больших планах на будущее

Глава венгерского правительства Виктор Орбан проинформировал о том, что он созвонился с победителем президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, когда ему оказалось известно о победе политика.
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