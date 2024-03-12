👍 В Керчи волонтёры помогают в строительстве реабилитационного центра для бойцов СВО Здание строят на базе бывшей школы в посёлке Подмаячный.
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👍 В Керчи волонтёры помогают в строительстве реабилитационного центра для бойцов СВО Здание строят на базе бывшей школы в посёлке Подмаячный.