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Царьград

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В Новосибирской области число медведей выросло до 1514 особей

В Новосибирской области число медведей выросло до 1514 особей

Популяция медведей в Новосибирской области выросла с 1132 особей в 2017 году до 1514 в 2026-м, одной из причин в Минприроды называют снижение интереса охотников к добыче из-за финансовых затрат.

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