На Украине признали провал мобилизации

Процесс мобилизации граждан Украины в ряды ВСУ в последнее время заметно замедлился. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко, передает агентство «Укринформ».