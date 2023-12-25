На Украине признали провал мобилизации

Процесс мобилизации граждан Украины в ряды ВСУ в последнее время заметно замедлился. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко, передает агентство «Укринформ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии