К Новому году красная икра рискует превратиться из традиционного праздничного деликатеса в недоступный музейный экспонат.
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