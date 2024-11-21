В Роскачестве рассказали, кто производит поддельный мёд

Только 20% в исследованных Роскачеством торговых марок выпускают мед без нарушения требований. При этом многие добавляют в него сахарный сироп, а кое-кто допускает повышенную дозу канцерогенов, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на документ.
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