В Роскачестве рассказали, кто производит поддельный мёд

Только 20% в исследованных Роскачеством торговых марок выпускают мед без нарушения требований. При этом многие добавляют в него сахарный сироп, а кое-кто допускает повышенную дозу канцерогенов, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на документ.