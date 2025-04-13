Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Власть Германии не есть ВСЯ ГЕРМАНИЯ !! Во власти потомки нацистов и сами нацисты. Как праздновать разгром предков ??...Возрождение нациз...
  • Eduard
    Да его и так нет.Сидии старый дурак,который ничего не может)Ясновидящий предс...
  • Sergey Abrosov
    Туда вам и дорога ! Все конфликты и войны из-за вас - англосаксов !Многие страны будут , скорее - благодарны России ,...Ясновидящий предс...

"Лучше понимает". Трамп удостоился похвалы Лаврова за позицию по Украине

"Лучше понимает". Трамп удостоился похвалы Лаврова за позицию по Украине

— Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что переговоры, направленные на прекращение трехлетнего конфликта на Украине, могут идти успешно, но "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх