«Я вас вообще никак не уважаю». Соратник Кадырова отказался вытащить бойцов «Ахмата» из плена ВСУ

Алаудинов пришел в ярость из-за просьб бойцов «Ахмата» вытащить их из плена ВСУ Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вытащить их из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).