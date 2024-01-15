Винс Хантер: «Много общался с Джоном Стоктоном. Мы часто ужинали, говорили о баскетболе»

Хантер ранее выступал вместе с сыном и братом легендарного игрока НБА. – Если отталкиваться от вашей позиции тяжелого форварда, на которой в свое время играл легендарный Карл Мэлоун, кого бы вы назвали своим Стоктоном? Кто тот игрок, который и с закрытыми глазами найдет вас передачей? – Забавно, что вы задали этот вопрос, потому что я в течение года играл с сыном Стоктона – Дэвидом, а в свое время и с его братом – Майком.