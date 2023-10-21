Разведка Британии заявила о неэффективности гиперзвуковых ракет ПутинаЗаявления российского президента Владимира Путина о патрулировании Черного моря истребителями МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на борту направлены на внутреннюю аудиторию.
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