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Новый Нижегородский

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Разведка Британии заявила о неэффективности гиперзвуковых ракет...

Разведка Британии заявила о неэффективности гиперзвуковых ракет...

Разведка Британии заявила о неэффективности гиперзвуковых ракет ПутинаЗаявления российского президента Владимира Путина о патрулировании Черного моря истребителями МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на борту направлены на внутреннюю аудиторию.

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