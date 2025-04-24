ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    И соплями по стене, конкретно, недоумокРазрисовавшего ст...
  • Сергей Иванов
    За каждым не уследишь. Это естественный отбор. Так было всегда.Дело Ивана Попова...
  • Александр Поляничко
    Строгость законов компенсируется не обязательным исполнением. Дай откат и штрафовать не будут.Штраф за незаконн...

Расчет САУ «Малка» уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации

Расчет САУ «Малка» уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх