Не обманывайтесь «земляничной зимой»: синоптики предсказывают аномалии марта Юлия ЧелкановаС приходом марта россияне часто ожидают весны, но синоптики предупреждают: не стоит слишком радоваться «земляничной зиме».
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