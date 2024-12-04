Иркутские истории. Они как мы, только лучше

«Мать городская управа! — восклицает в отчаянии обыватель. — Будь сострадательна к бедным лошадям у водовозов и возчиков строевого леса! Конец Мясной улицы от дома Собокарёва до Ивановского взвоза, так же, как и Набережная Ангары вплоть до лесного склада Кочкина, обратилась благодаря беспрерывным дождям в непроходимое болото, в котором тонут и лошади, и телеги, и люди.