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Директор Музея Тавриды Малыгин сообщил о продолжении борьбы за золото скифов

Директор Музея Тавриды Малыгин сообщил о продолжении борьбы за золото скифов

В 2013 году скифское золото из крымских музеев направили в Европу на временные выставки. Однако летом 2014-го нидерландский музей пришел в замешательство, так как не знал кому возвращать экспонаты: в Крым, которому они принадлежат исторически, или на Украину, которая записана в контрактах как собственник.

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