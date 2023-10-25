Директор Музея Тавриды Малыгин сообщил о продолжении борьбы за золото скифов

В 2013 году скифское золото из крымских музеев направили в Европу на временные выставки. Однако летом 2014-го нидерландский музей пришел в замешательство, так как не знал кому возвращать экспонаты: в Крым, которому они принадлежат исторически, или на Украину, которая записана в контрактах как собственник.