Рывок к «Берёзке» - успешное наступление российских войск к северу от Дзержинска Российские войска постепенно развивают наступление на флангах Дзержинска.
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Рывок к «Берёзке» - успешное наступление российских войск к северу от Дзержинска Российские войска постепенно развивают наступление на флангах Дзержинска.
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