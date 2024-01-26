Жителю Самары предъявлено обвинение в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

Сотрудниками полиции в ходе работы по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере миграционного законодательства установлено, что ранее не судимый житель Самары 1975 года рождения за несколько месяцев незаконно поставил на учет по месту своей регистрации более 320 человек, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.