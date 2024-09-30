По мнению Ким Ё Чен, провокации главы киевского режима могут закончиться катастрофой.
«Охладите голову, откажитесь от неразумного Зеленского»: сестра лидера КНДР посоветовала США перестать поддерживать Киев
Комментарии
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Evgenija Palette
Да дело ж тут не в Зеленском, а в том, что ЯНКИ ХОТЯТ ЗАХВАТИТЬ УКРАИНУ ВСЮ И БЕЗ ОСТАТКА ( с Черным морем в придачу). А САМИ ВОЕВАТЬ НЕ ХОТЯТ... Вот, И НАШЛИ ЭТОГО ДУРАЧКА, ЭТОГО КРОВАВОГО КЛОУНА, КОТОРЫЙ В УГОДУ ИМ, УНИЧТОЖИЛ ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ ЕМУ НАРОД, НИЧЕГО, НАПРИМЕР ЧЛЕНСТВО В ЕС, НЕ ПОЛУЧИЛ, И ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЕТ, КАК ЗАКОНЧИТЬ ЭТОТ ПОЗОР, чтобы, хотя бы сохранить то, что осталось от Украины. И УПЕРСЯ... И ЯНКИ УПЕРЛИСЬ, НЕ ОТПУСКАЯ ЕГО... (Слишком много вложено)... а НАМ СЕЙЧАС отступать нельзя! за конченных дураков сочтут. Уже отступали (ПОВЕЛИСЬ НА ЭТОТ МИНСКИЙ ДОГОВОР)... А всё - жесты "доброй воли" и, конечно - неготовность... НО СЕЙЧАС - ЭТО БЫЛО БЫ СМЕРТИ ПОДОБНО...
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21 час.
A
Alla
Вот это новость! "Какой умный женщин"! Выслушают в США совет сестрёнки лидера КНДР, которую они вообще считают нелигитимной, и сразу пошлют Зелю лесом. Смешно! С таким же успехом и я могу обратиться к америкосам с советами и предложениями...
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
Так это ты глупый женщин, а за ней стоит вся мощь КНДР, от ужаса перед которой эти матрасники гадят под себя. АП ты бы, для начала, научилОсь по-русски подписываться!!!
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17 час.
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