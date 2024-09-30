«Охладите голову, откажитесь от неразумного Зеленского»: сестра лидера КНДР посоветовала США перестать поддерживать Киев

Evgenija Palette

Да дело ж тут не в Зеленском, а в том, что ЯНКИ ХОТЯТ ЗАХВАТИТЬ УКРАИНУ ВСЮ И БЕЗ ОСТАТКА ( с Черным морем в придачу). А САМИ ВОЕВАТЬ НЕ ХОТЯТ... Вот, И НАШЛИ ЭТОГО ДУРАЧКА, ЭТОГО КРОВАВОГО КЛОУНА, КОТОРЫЙ В УГОДУ ИМ, УНИЧТОЖИЛ ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ ЕМУ НАРОД, НИЧЕГО, НАПРИМЕР ЧЛЕНСТВО В ЕС, НЕ ПОЛУЧИЛ, И ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЕТ, КАК ЗАКОНЧИТЬ ЭТОТ ПОЗОР, чтобы, хотя бы сохранить то, что осталось от Украины. И УПЕРСЯ... И ЯНКИ УПЕРЛИСЬ, НЕ ОТПУСКАЯ ЕГО... (Слишком много вложено)... а НАМ СЕЙЧАС отступать нельзя! за конченных дураков сочтут. Уже отступали (ПОВЕЛИСЬ НА ЭТОТ МИНСКИЙ ДОГОВОР)... А всё - жесты "доброй воли" и, конечно - неготовность... НО СЕЙЧАС - ЭТО БЫЛО БЫ СМЕРТИ ПОДОБНО...