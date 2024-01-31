Екатерина Никитина рассказала, что дороже денег для выпускника детского дома

Выставка произведений искусства может быть не только поводом прикоснуться к прекрасному. «АРТ МИР», проходящий в эти дни на Нижегородской ярмарке, предоставляет возможность его участникам и посетителям стать благотворителями.
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