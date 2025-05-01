Очень быстрый и вкусный соус к шашлыку

Я и раньше не "жаловала" магазинные кетчупы, а однажды, приготовив этот соус, не покупаю их вообще! Рецепт крайне универсален, специи и зелень можно добавлять любые по своему вкусу! Пошагово не фотографировала, но рецепт настолько прост, что этого, я думаю, не требуется.