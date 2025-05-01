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Поварёнок с лучшими рецептами

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  • Роман Нектов
    Похоже во 2-ом предложении!Очень быстрый и в...
  • Вад Кук
    А где рецепт?Очень быстрый и в...
  • Боцман
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Очень быстрый и вкусный соус к шашлыку

Очень быстрый и вкусный соус к шашлыку

Я и раньше не "жаловала" магазинные кетчупы, а однажды, приготовив этот соус, не покупаю их вообще! Рецепт крайне универсален, специи и зелень можно добавлять любые по своему вкусу! Пошагово не фотографировала, но рецепт настолько прост, что этого, я думаю, не требуется.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
А где рецепт?
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13 час.
РН
Роман Нектов
Похоже во 2-ом предложении!
Ответить
11 час.
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