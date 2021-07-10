Милонов призвал отправлять бездомных в РФ работать принудительно

ХОЛЛИВИЗОРПолитикаМилонов призвал отправлять бездомных в РФ работать принудительно Милонов призвал создать коммуны для бездомныхФото: Владимир Андреев © URA.RU Бездомность в России нужно ликвидировать.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьгалина НебадзеМилонов зажрался и не знает того, что в нашей стране в регионах такие же зажравшиеся правоохранительные органы, как и Милонов. В Башкирии, в Бурятии, в Красноярском крае по вине оборотней в погонах похищено по подложным документам наше наследственное недвижимое имущество, однако высшие правоохранительные органы РФ, на протяжении многих лет ничего не сделали в пользу потерпевших, кроме как отписываться ложными бумажками и пересылать наши жалобы тем, кто нарушает законы.Комментировать
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