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Милонов призвал отправлять бездомных в РФ работать принудительно

Милонов призвал отправлять бездомных в РФ работать принудительно

Милонов призвал создать коммуны для бездомныхФото: Владимир Андреев © URA.RU Бездомность в России нужно ликвидировать.

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галина Небадзе
Милонов зажрался и не знает того, что в нашей стране в регионах такие же зажравшиеся правоохранительные органы, как и Милонов. В Башкирии, в Бурятии, в Красноярском крае по вине оборотней в погонах похищено по подложным документам наше наследственное недвижимое имущество, однако высшие правоохранительные органы РФ, на протяжении многих лет ничего не сделали в пользу потерпевших, кроме как отписываться ложными бумажками и пересылать наши жалобы тем, кто нарушает законы.

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