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Газета.ру

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Финансист Селезнев: в 2027 году за чертой бедности могут остаться 9,5 млн россиян

Финансист Селезнев: в 2027 году за чертой бедности могут остаться 9,5 млн россиян

В базовом сценарии уровень бедности в России по итогам 2027 года может составить 6–6,5%, что соответствует примерно 8,8–9,5 млн человек.

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