Захарова назвала слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу раболепством

Заявление главы Министерства иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что Россия не имеет прав на памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был демонтирован, является ярким примером раболепства.
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