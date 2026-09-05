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Ультракомпактная RTX 3060 без дополнительного питания оказалась слабее GTX 1060

Ультракомпактная RTX 3060 без дополнительного питания оказалась слабее GTX 1060

В Китае состоялся тест нестандартной видеокарты GeForce RTX 3060. Устройство выполнено в ультракомпактном низкопрофильном однослотовом формате и не имеет разъёма дополнительного питания.

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