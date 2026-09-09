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Царьград

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Денег не положено: мать погибшего бойца СВО не может получить выплаты из-за паспорта

Денег не положено: мать погибшего бойца СВО не может получить выплаты из-за паспорта

Советский паспорт стал помехой для матери, чтобы получить выплаты за погибшего в зоне СВО сына.65-летняя Марина Семеновна из Екатеринбурга несколько месяцев назад похоронила младшего сына.

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