Экс-подполковник СБУ Прозоров: ВСУ за 2 года потеряли костяк опытных бойцов

Украина за два года специальной военной операции утратила основной состав опытных военных и сталкивается с проблемами качества мобилизованных, сообщил РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
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