Дальнейший рост ключевой ставки позитивен для рубля

В четверг на глобальном рынке наблюдалась смешанная и слабо выраженная динамика. При этом доллар в мире продолжил укрепляться, чему способствовало не только ужесточение сигналов ФРС, но и вчерашний неожиданный пересмотр вверх темпов роста ВВП США.
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