Дальнейший рост ключевой ставки позитивен для рубля

В четверг на глобальном рынке наблюдалась смешанная и слабо выраженная динамика. При этом доллар в мире продолжил укрепляться, чему способствовало не только ужесточение сигналов ФРС, но и вчерашний неожиданный пересмотр вверх темпов роста ВВП США.