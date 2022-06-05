В Тульской области в день образования полиции стражи правопорядка и председатель Общественного совета приняли участие в акции «Белый цветок»

5 июня в день образования полиции стражи правопорядка и председатель Общественного совета приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Белый цветок» Мероприятие проводится в нашем регионе в шестой раз.

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