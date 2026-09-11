Где купить бензин АИ-95 по 100 рублей за литр в Крыму вечером 11 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 11 сентября, с 18:00 по 20:00 бензин АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь улица Долетова, 2 (АЗС ТЭС № 81) В наличии: ДТ проспект Победы, 238 (АЗС ТЭС № 48) В наличии: АИ-95, ДТ Киевская улица, 191 (АЗС ТЭС № 10) В наличии: АИ-95 улица Куйбышева, 227 (АЗС ТЭС № 14) В наличии: АИ-95, ДТ Киевская улица, 156Б (АЗС ТЭС № 1) В наличии: АИ-95 Севастопольская улица, 261 (АЗС ТЭС № 3) В наличии: АИ-95, ДТ Севастопольская улица, 37Б (АЗС ТЭС № 55) В наличии: ДТ Ялтинская улица, 167 (АЗС ТЭС № 57) В наличии: ДТ Русская улица, 136Д (АЗС ТЭС № 53) В наличии: ДТ улица 60 лет Октября, 43 (АЗС ТЭС № 56) В наличии: АИ-95 Элеваторный переулок, 12 (АЗС ТЭС № 2) В наличии: ДТ Симферопольский район село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 2 (АЗС ТЭС № 712) В наличии: АИ-95, ДТ село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 1 (АЗС ТЭС № 71/1) В наличии: АИ-95, ДТ Чистенское сельское поселение (АЗС ТЭС № 60) В наличии: ДТ село Строгоновка, улица Озенбаш, 13 (АЗС ТЭС № 59) В наличии: АИ-95, ДТ пгт Молодёжное, улица Красная Горка (АЗС ТЭС № 46) В наличии: АИ-95, ДТ село Перевальное, Дачная улица, 115А (АЗС ТЭС № 45) В наличии: АИ-95 Алушта село Виноградное, Нижняя улица (АЗС ТЭС № 32) В наличии: АИ-95, ДТ Симферопольская улица, 11 (АЗС ТЭС № 30) В наличии: АИ-95, ДТ село Малореченское, Больничная улица, 5В (АЗС ТЭС № 29) В наличии: АИ-95, ДТ Армянск Симферопольское шоссе, 14 (АЗС ТЭС № 66) В наличии: АИ-95, ДТ Бахчисарай Симферопольская улица, 46 (АЗС ТЭС № 6) В наличии: АИ-95, ДТ улица Мира, 2А (АЗС ТЭС № 51) В наличии: АИ-95, ДТ Кооперативная улица, 7А (АЗС ТЭС № 50) В наличии: ДТ Бахчисарайский район село Вилино, улица Кулиняка, 18 (АЗС ТЭС № 52) В наличии: АИ-95, ДТ Белогорский район пгт Зуя, Мирный переулок, 25 (АЗС ТЭС № 70) В наличии: АИ-95, ДТ Криничненское сельское поселение (АЗС ТЭС № 76) В наличии: АИ-95, ДТ Мичуринское сельское поселение (АЗС ТЭС № 72) В наличии: АИ-95, ДТ Джанкой улица Толстого, 49 (АЗС ТЭС № 36) В наличии: АИ-95, ДТ Евпатория Интернациональная улица, 152 (АЗС ТЭС № 20) В наличии: ДТ улица Чапаева, 18 (АЗС ТЭС № 34) В наличии: АИ-95, ДТ Керчь улица Свердлова, 49В (АЗС ТЭС № 35) В наличии: ДТ Кировский район А-291, 115-й километр (АЗС ТЭС № 74/1) В наличии: ДТ Красногвардейский район пгт Красногвардейское, улица Матросова-2 (АЗС ТЭС №7) В наличии: АИ-95, ДТ Красноперекопск Таврическая улица, 12А (АЗС ТЭС № 25) В наличии: ДТ Ленинский район село Луговое, Шоссейная улица, 27 (АЗС ТЭС № 67) В наличии: АИ-95, ДТ А-291, 75-й километр, уч2 (АЗС ТЭС № 73/2) В наличии: АИ-95, ДТ А-291, 76-й километр, уч1 (АЗС ТЭС № 73/1) В наличии: АИ-95, ДТ Нижнегорский район пгт Нижнегорский, улица Победы, 1А (АЗС ТЭС № 62) В наличии: АИ-95 Уваровское сельское поселение (АЗС ТЭС № 63) В наличии: ДТ Напомним, В Крыму запустили интерактивную карту АЗС с топливом: где искать бензин.