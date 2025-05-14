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Археологи нашли в Ипатьевском монастыре артефакты 4 тысячелетия до нашей эры

Археологи нашли в Ипатьевском монастыре артефакты 4 тысячелетия до нашей эры

Археологи нашли в Ипатьевском монастыре в Костромской области артефакты 4 тысячелетия до нашей эры - эти предметы находились там практически за пять тысяч лет до начала российской государственности в 862 году нашей эры.

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