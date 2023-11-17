За что президента Австрии укусила собака молдавского президента

Собака Майи Санду укусила президента Австрии, когда тот хотел погладить животное.Лидеры Молдавии Майя Санду и Австрии Александер Ван дер Беллен прогуливались во дворе здания администрации молдавского президента, когда произошел неприятный инцидент.
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