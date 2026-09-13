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Русская весна

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Скандал вокруг Мисураты: Ливия отвергла обвинения в предоставлении базы для украинских дронов

Скандал вокруг Мисураты: Ливия отвергла обвинения в предоставлении базы для украинских дронов

Министерство обороны Ливии выступило с официальным опровержением сообщений о том, что украинским военным разрешали использовать военную базу в Мисурате для запуска беспилотников и атак на российские суда в Средиземном море.

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