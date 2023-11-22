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«Раздавлен и угнетен»: стало известно, как Брэд Питт отреагировал на обвинения сына в его адрес

«Раздавлен и угнетен»: стало известно, как Брэд Питт отреагировал на обвинения сына в его адрес

Еще один из шести детей актера отвернулся от отца. Брэд Питт потрясен заявлением сына LEGION-MEDIAПосле того, как на днях в СМИ попал пост из аккаунта в социальной Сети сына Брэда Питта — 19-летнего Пакса Тьена, разразился оглушительный скандал.

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