Бывший боевик Вооружённых сил Украины Владимир Кошелек, служивший в медицинском подразделении добровольческого формирования «имени Максима Кривоноса», высказал мнение, что жители Украины стали заложниками спецслужб Запада в результате действий киевских властей и их кураторов.
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