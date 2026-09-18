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План фон дер Ляйен по финансированию Украины вызвал возмущение в соцсети

План фон дер Ляйен по финансированию Украины вызвал возмущение в соцсети

Пользователи соцсети «Х» негативно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине 3,3 млрд евро на ракеты и дроны после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

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