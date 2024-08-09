Владельцы столичных магазинов оказывают помощь участникам СВО

Столичные торговые точки не остаются в стороне от важных событий Жители Москвы неравнодушны к тому, что происходит в зоне проведения специальной военной операции, и к условиям, в которых находятся наши солдаты.
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