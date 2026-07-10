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Новый Уренгой реализует масштабный мастер-план опорных городов Арктики

Новый Уренгой реализует масштабный мастер-план опорных городов Арктики

На Ямале продолжается масштабная реализация мастер-планов опорных городов Арктики. Один из крупнейших проектов развернут в Новом Уренгое, который развивается не только как центр мировой газодобычи, но и как современный, комфортный город для жизни, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

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