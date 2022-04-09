Зак Лавин: «Буллс» заслужили освистывание со стороны своих болельщиков»

Защитник «Чикаго» Зак Лавин после домашнего матча с «Шарлотт» (117:133) заявил, что понимает болельщиков, которые освистали команду.

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