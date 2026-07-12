Снятие запрета на купание на пляжах «Галей Галиль» в Нагарии

После получения результатов анализов морской воды, подтвердивших их соответствие установленным нормам, Министерство здравоохранения сообщает о снятии запрета на купание и занятиях водными видами спорта на пляжах «Галей Галиль» (Северный и Южный) в Нагарии .
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