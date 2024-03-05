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Добрый Мир

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Путин принимает жесткое решение против нефтяников: Экспорт под запретом

Путин принимает жесткое решение против нефтяников: Экспорт под запретом

Вчера 29K прочитали Кажется, нефтяники действительно разозлили Путина, потому что они не знают меры - они хотят заработать все деньги мира.

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