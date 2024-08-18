Приехали на «Юг»: новый сериал с Могильниковым и джаз в ночном метро

Минувшая неделя в календаре светских мероприятий Москвы была за представителями арт-индустрии. Начали в понедельник, 12 августа, в ЦСИ «Винзавод», где открылась экспозиция на специально сооруженном для нее мосту.
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