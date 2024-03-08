Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем

Акорда опубликовала поздравление президента с Международным женским днём, передаёт inAstana.kz. Касым-Жомарт Токаева отметил, что этот светлый весенний праздник, олицетворяющий красоту и гармонию, дает возможность вновь выразить признательность и уважение прекрасной половине человечества.
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