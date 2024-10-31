Последний день октября петербуржцы встретят с дождями и мокрым снегом

Столбик термометра покажет плюс 6 градусов В четверг, 31 октября, Петербург начнёт под влиянием тыловой части уходящего на восток циклона, а закончит ощущая воздействие передней части следующего ненастного посланника Атлантики.
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