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Царьград

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Полиция раскрыла платежную сеть Rapidpay: арестованы 4 организатора схемы

Полиция раскрыла платежную сеть Rapidpay: арестованы 4 организатора схемы

МВД раскрыло масштабную аферу с нелегальной платежной системой Rapidpay. Задержаны четыре организатора, использовавшие ее для обслуживания криптовалют, ставок и кол-центров мошенников.

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