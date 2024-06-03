Стратегию развития спортивной медицины разработали в Приангарье до 2030 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил стратегию развития спортивной медицины в регионе. Этот комплексный документ определяет приоритетные направления развития системы медицинского и медико-биологического обеспечения спортсменов, членов сборных команд и профессиональных атлетов Приангарья.
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